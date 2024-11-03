У випадку, якщо таких родичів немає, все невиплачене грошове забезпечення передається іншим спадкоємцям відповідно до норм чинного законодавства України.

Всі гроші, що були нараховані військовослужбовцю до моменту його загибелі, переходять до його родини.

Таку інформацію надало Міністерство оборони України.

Хто в першу чергу має право на виплати після загибелі військового

У першу чергу на грошову допомогу та додаткові виплати претендує дружина (чоловік) загиблого.

Виплата грошового забезпечення, нарахованого до дня загибелі, здійснюється військовою частиною на користь дружини (чоловіка) загиблого, їм також належить одноразова додаткова виплата у розмірі 100 тисяч гривень.

Інші спадкоємці

Якщо у загиблого не залишилося дружини (чоловіка), то кошти отримують повнолітні діти, законні представники, утриманці або батьки військового.

У випадку, якщо таких родичів немає, все невиплачене грошове забезпечення передається іншим спадкоємцям відповідно до норм чинного законодавства України.

Раніше Politeka також писала про те, що українцям почали надходити компенсації за програмою "Національний кешбек" за вересень, але деякі клієнти Ощадбанку скаржаться на відсутність обіцяних коштів.

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