Чоловік зазначив, що переніс два струси мозку та лікувався в психіатричному закладі, не погоджуючись із висновком військово-лікарської комісії про свою придатність.

У Тернопільській області суд засудив чоловіка, який з березня 2022 року уникав мобілізації після отримання повістки.

Цю інформацію містить вирок суду, опублікований у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

На судовому засіданні чоловік заперечував свою провину, стверджуючи, що не має бойового досвіду і не служив в армії. Він пояснив, що у березні 2022 року отримав повістку від військових, пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним для служби. У жовтні він отримав нову повістку, в якій вимагалося з'явитися до Кременецького РТЦК 19 жовтня 2022 року, але не з'явився, вважаючи, що через погане здоров’я не може служити.

Чоловік зазначив, що переніс два струси мозку та лікувався в психіатричному закладі, не погоджуючись із висновком військово-лікарської комісії про свою придатність. Проте він не оскаржив це рішення та не надав жодних документів, що підтверджують його лікування.

Вирок суду

Після розгляду усіх матеріалів справи суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше Politeka також писала про те, що у Рівному розслідують трагедію з чоловіком. Він помер через тиждень після мобілізації.

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