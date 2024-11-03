За словами військового, банк не розкриває умови програми, що може призводити до проблем для клієнтів.

Військові висловлюють незадоволення через невірні відомості у ПриватБанку про сервіс "Слава Героям".

З відповідною скаргою виступив один з військовослужбовців на порталі "Мінфін".

Він повідомив, що отримав негативний досвід при використанні депозитних послуг ПриватБанку. Зокрема, йдеться про програму для бійців, які проходять службу і отримують зарплату. За словами військового, банк не розкриває умови програми, що може призводити до проблем для клієнтів, зокрема це стосується ліміту на поповнення депозиту за день.

"Вчора я два рази поповнив вклад на невелику суму, але коли прийшов час погашення за ОВДП, я спробував поповнити його втретє на допустиму суму за умовами договору. Однак додаток "Мої заощадження" повідомив, що я перевищив добовий ліміт. Я почав шукати цю інформацію в договорі, але такої інформації не виявилося!" — обурюється військовий.

Він також навів дані з сайту ПриватБанку, згідно з якими зазначено про можливість поповнення вкладу до досягнення максимальної суми. Проте інформації про обмеження на кількість поповнень за день не знайдено.

"Чому банк приховує цю інформацію від клієнтів? Чому це не прописано в договорі чи на сайті? З огляду на те, що відсотки нараховуються з наступного дня після поповнення, я втратив можливість заробити, оскільки не зміг поповнити вклад 30.10.2024 через непоінформованість банку", — підкреслює клієнт.

Він також зазначив, що втратив шанс на заробіток від 31.10.2024 через невідомість щодо умов поповнення. "Ви вчасно здерли з мене 500 гривень за депозитарні послуги з ОВДП, але як я можу довіряти вам далі?" — зазначив він у скарзі.

У відповідь на скаргу банк пообіцяв перевірити інформацію та зв'язатися з клієнтом після розгляду ситуації.

Останні новини України:

Нагадаємо, ПриватБанк не віддає українцям картки, які пропали в банкоматі

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк вимагає українця заплатити 51 тисячу

Також Politeka писала, що Ощадбанк лишив пенсіонерку без грошей