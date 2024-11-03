Згідно з прогнозами синоптиків, з наступного тижня температура помітно знизиться, що призведе до необхідності вжиття більш серйозних заходів для балансування енергосистеми.

У зв’язку з прогнозованим зниженням температури, в Україні можуть почати діяти погодинні графіки відключення електроенергії вже з наступного тижня.

Падіння середньої температури в жовтні вже призвело до значного зростання споживання енергії.

Член наглядової ради компанії "Центренерго" Володимир Величко зазначив, що пік навантаження тепер спостерігається о 19:10, тоді як раніше це відбувалося о 20:00.

Згідно з прогнозами синоптиків, з наступного тижня температура помітно знизиться. Це призведе до необхідності вжиття більш серйозних заходів для балансування енергосистеми, зокрема, аварійної допомоги з боку сусідніх країн. Однак спочатку енергетики мають максимально використати власні ресурси. Якщо НЕК "Укренерго" не зможе забезпечити баланс, можуть бути введені графіки відключень.

Величко також підкреслив, що зниження температури збільшить попит на електроенергію в європейських країнах, що, в свою чергу, підвищить ціни на енергію через зменшення частки відновлювальних джерел.

Це може ускладнити комерційний імпорт електроенергії в Україну через обмеження на спотовому ринку, відомі як прайс-кепи.

На сьогодні енергетичний регулятор НКРЕКП розпочав процедуру перегляду прайс-кепів з метою їх збільшення, що підтримується більшістю учасників ринку. Однак деякі пропонують їх взагалі скасувати. Це питання є болючим для споживачів, але важливо розуміти, що без підвищення прайс-кепів комерційний імпорт електроенергії стане недоступним, особливо під час різкого похолодання, — зазначає експерт.

Щодо підготовки "Центренерго" до зимового сезону, Величко повідомив, що тривають ремонтні роботи, а також планується підключення до енергосистеми близько 1 гігавата нових потужностей.

Джерело: "Інтерфакс-Україна".

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