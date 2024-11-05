Матір також надала документи, що підтверджують, що з 2002 року дочка лікувалася в Одеському обласному медцентрі психічного здоров’я.

Матір клієнтки Ощадбанку подала позов з вимогою скасувати іпотечну угоду на 50 тисяч доларів, аргументуючи це психічним станом своєї доньки.

Про це йдеться в рішенні Київського районного суду Одеси.

Жінка, яка проживає в Одесі, звернулася до банку з проханням розірвати іпотечний контракт. Вона стверджувала, що її дочка, коли укладала угоду, страждала на психічне захворювання, що унеможливлювало усвідомлення її дій.

12 червня 2007 року було підписано кредитний договір з АТ "Ощадбанк", за яким клієнтка отримала 50 тисяч доларів на купівлю квартири і зобов’язалася повернути позичену суму відповідно до умов угоди.

Матір також надала документи, що підтверджують, що з 2002 року дочка лікувалася в Одеському обласному медцентрі психічного здоров’я з діагнозом "параноїдна шизофренія, беземісійний перебіг".

У зв'язку з невиконанням умов угоди банк подав позов до суду для стягнення боргу.

Вирішення суду

Суд відмовив у задоволенні позову, оскільки виявилось, що клієнтка сама виступала поручителем за іпотечним кредитом. Договір був укладений 12 червня 2007 року, і на той момент жодних заперечень щодо його укладення у неї не виникало.

Крім того, вона працювала бухгалтером на підприємстві ПП "Югтехстрой" і в іншій компанії як помічник бухгалтера, що свідчить про її усвідомленість та відсутність захворювань, які б заважали підписанню договору.

"На момент укладення кредитного договору жінка не була визнана недієздатною, а експертизи, що мали бути проведені під час розгляду справи, не відбулись через неоплату з боку позивачки. У таких умовах суд відмовив у задоволенні позову до публічного акціонерного товариства 'Державний ощадний банк України' про визнання кредитного та іпотечного договору недійсним", — йдеться у вердикті.

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