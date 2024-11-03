Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання ним чергового переказу на 30 тисяч гривень.

Служба безпеки України затримала жителя Черкащини, який обманом намагався виманити гроші у дружини українського захисника.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Коли шахрай не досяг бажаного, він перейшов до прямих погроз, обіцяючи вбити її дитину.

Слідчі встановили, що затриманому 28 років. Він обіцяв родичам зниклих безвісти українських військових повернути їх додому, але вимагав оплату за «послуги». Знайшовши одну з постраждалих, шахрай запевнив її, що її чоловік у полоні, і вимагав від жінки кілька грошових переказів.

"Вразлива жінка кількома траншами переказала йому понад 160 тисяч гривень. Однак, коли вона почала сумніватися, чоловік почав погрожувати," – розповіли в СБУ. Боячись втратити прибуток, рекетир пригрозив фізичною розправою над жінкою, її чоловіком та їхньою дитиною.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання ним чергового переказу на 30 тисяч гривень.

Слідство також з’ясувало, що зловмисник шукав інформацію про сім'ї зниклих безвісти військових на тематичних форумах, де родичі обговорювали пошуки близьких.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили мобільні телефони з доказами його злочинів та банківські картки, на які надходили кошти.

Затриманому висунули підозру у вимаганні в особливо великих розмірах за умов воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Наголошуємо, що питання звільнення військовополонених знаходиться виключно у компетенції державних органів! Якщо ви чи ваші знайомі стали жертвами подібних вимог, звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених: +38 067 650-83-32 +38 098 087-36-01 або на united.centre.ssu@gmail.com," – застерігають у СБУ.

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