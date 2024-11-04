Українці, які працювали на роботах зі зниженням професійної працездатності, можуть вийти на пенсію у віці 50-55 років для чоловіків і 45-50 років для жінок.

Українці, які працювали на посадах, де можливе зниження професійної працездатності, можуть оформити пенсію за вислугою років.

Як повідомляє ПФУ, це стосується конкретних категорій осіб.

Для виходу на пенсію за вислугою років чоловіки повинні досягнути віку 50-55 років, а жінки – 45-50 років.

Пенсія за вислугою років доступна для таких професій:

диспетчери, що управляють повітряним рухом, а також інженерно-технічний склад цивільної авіації,

бортпровідники,

працівники залізничного транспорту та метрополітену,

спеціалісти, зайняті в польових геологорозвідувальних роботах,

працівники лісозаготівель та лісосплаву,

механізатори (докери-механізатори) в портах,

члени плавскладу морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Існують спеціальності, для яких потрібно мати певний стаж:

для артистів – від 20 до 35 років стажу творчої діяльності,

для працівників авіації та льотно-випробувального складу: чоловікам – від 25 років (на 01.04.2015) до 26 років 6 місяців (на 11.10.2017), жінкам – від 20 до 21 року 6 місяців у ті ж строки,

для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення – від 25 років (на 01.04.2015) до 26 років 6 місяців (на 11.10.2017),

для спортсменів – не менше 25 років, зокрема щонайменше 6 років у складі збірних команд України.

Військовослужбовці мають право на пенсію за вислугою років після завершення служби, незалежно від віку, якщо на момент звільнення у них є не менше 25 календарних років вислуги.

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