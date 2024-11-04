Різке похолодання до -10°C за кілька днів може призвести до серйозних проблем із теплопостачанням у багатьох містах країни.

Цієї зими українцям варто бути готовими до можливих перебоїв як з електропостачанням, так і з опаленням.

Про це повідомляє Фокус.

За оптимальним сценарієм відключення електроенергії може тривати до 12 годин на добу, а за найгіршим — до 20 годин, що ускладнює забезпечення тепла в окремих будинках.

Що може чекати на українців цією зимою?

Різке похолодання до -10°C за кілька днів може призвести до серйозних проблем із теплопостачанням у багатьох містах країни.

Експерт у галузі ЖКГ Олег Попенко пояснює, що за умов такого похолодання електрика буде доступна лише 12–14 годин на добу. У сприятливому варіанті, коли стабільно працюватиме 8-9 енергоблоків АЕС і збережеться помірний мороз, енергосистема може відновити до 3 гігаватів потужностей із пошкоджених 6, і тоді відключення триватиме близько 12 годин на день. Але якщо потужність відновиться до 2 гігават, а працюватимуть лише 6-7 енергоблоків, можливий серйозний енергетичний колапс. У разі нових нападів на інфраструктуру періоди відключення світла можуть зрости до 20 годин.

Підготовка багатоквартирних будинків до зими

Попенко зазначає, що багатоквартирний житловий фонд не повністю готовий до зимових умов. Через проведення капітального ремонту втрата тепла в будинках сягає 40–50% уже на початку сезону.

Перед початком роботи необхідно перевірити стан мережі — електрощитків, водопостачання, каналізації — та хоча б провести поточний ремонт, щоб під час морозів ці системи не вийшли з ладу. Важливо також подбати про резервні джерела живлення для будинків вище 9 поверхів, щоб у разі блекауту насоси могли подавати воду і тепло на верхні поверхні, а також забезпечити роботу ліфтів. Якщо у квартирі є індивідуальне опалення, бажано провести технічне обслуговування котлів, систем теплих підлог і обігрівачів.

Крім того, варто об'єднатися з сусідами для спільного утеплення під'їздів і будинку.

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