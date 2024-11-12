Крім того, особи зі статусом "дитина війни" отримують допомогу з тимчасової непрацездатності у розмірі 100% середньомісячної зарплати незалежно від стажу роботи.

У 2024 році громадяни, які не досягли 18 років на момент закінчення війни, мають право на ці пільги.

Так зазначають в "Національній соціальній сервісній службі України".

Пільги для дітей війни

Статус "дитини війни" не слід плутати зі статусом "дитини, яка постраждала внаслідок військових дій", пов’язаних з антитерористичними операціями або агресією Росії. Згідно зі статтею 5 закону України "Про соціальний захист дітей війни" від 20 січня 2018 року, дітям війни надаються важливі соціальні пільги. Це включає пріоритетне збереження робочого місця під час скорочення штату, можливість обирати зручний час для використання чергової відпустки, а також отримання додаткової неоплачуваної відпустки тривалістю до двох тижнів на рік.

Крім того, особи зі статусом "дитина війни" отримують допомогу з тимчасової непрацездатності у розмірі 100% середньомісячної зарплати незалежно від стажу роботи. Вони також мають пріоритет у наданні земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва. Ще однією важливою пільгою є знижка у 25% на оплату комунальних послуг, таких як газ та електрика, за умови, що середньомісячний дохід на одну особу в сім’ї не перевищує 4240 гривень. Підтвердження статусу відбувається через орган соціального захисту, який ставить відповідний штамп у пенсійному посвідченні.

Пільги для дітей, постраждалих внаслідок війни

Що стосується дітей, які постраждали внаслідок військових дій та збройних конфліктів, то статус можуть отримати ті, хто проживав у зонах бойових дій, зазнав травм або поранень, а також діти, які були в полоні або викрадені. Статус також надається дітям, які стали жертвами насильства, або чий батько-військовослужбовець загинув під час виконання службових обов’язків. Хоча цей статус не передбачає спеціальних виплат на загальнонаціональному рівні, діти, що його мають, можуть отримати фінансову допомогу на оздоровлення, підтримку в освіті та компенсацію витрат на психологічну підтримку. Вони також можуть отримувати цільову підтримку для навчання та щомісячні виплати на проживання приблизно у розмірі 3000 гривень, а також безкоштовне харчування в дитячих садках і навчальних закладах.

На місцевому рівні органи влади можуть надавати додаткові пільги, які варіюються в залежності від рішень конкретних територіальних громад, включаючи знижки на комунальні послуги та транспортні витрати.

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