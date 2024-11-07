Частині пенсіонерів можуть скоротити пенсії на понад 2 300 гривень, що дозволить заощадити близько 15 мільярдів гривень у бюджет.

Частині пенсіонерів можуть значно зменшити виплати – деякі можуть втратити понад 2 300 гривень - ці зміни пропонується внести до проєкту державного бюджету на 2025 рік.

Зокрема, під скорочення можуть потрапити пенсіонери, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, повідомляє голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За її словами, така міра дозволить заощадити близько 15 мільярдів гривень в державному бюджеті.

Зокрема, йдеться про скасування доплати в розмірі 2 361 гривні, яку отримують пенсіонери, що проживають у зоні обов'язкового чи добровільного відселення після аварії на Чорнобильській АЕС. Це стосується тих, хто виїхав із зони, але згодом повернувся. Якщо запропоновані зміни будуть схвалені, доплата залишиться лише для тих пенсіонерів, які не працюють і постійно проживали або працювали в зоні відчуження з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Пенсіонери, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, можуть отримати одну з таких компенсацій:

Відшкодування, що базується на фактичних збитках і розраховане на основі заробітної плати в зоні відчуження з 1986 по 1990 рік, або

Суму, що дорівнює п'ятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Мінімальні пенсії для постраждалих виглядають наступним чином:

I група – 8 187,48 гривні;

II група – 6 549,98 гривні;

III група – 5 048,95 гривні;

для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС виплати складають:

I група – 100% середньої заробітної плати по Україні, що становить 13 376,21 гривні;

II група – 80%, або 10 700,97 гривні;

III група – 60%, або 8 025,73 гривні.

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