Чоловік очікував отримати щомісячні виплати розміром 100 тисяч гривень за цей період, однак ці кошти він не отримав.

Ветеран російсько-української війни, який отримав важке поранення на Донбасі, не отримав належних виплат у розмірі 100 тисяч гривень, тож подав позов до суду.

Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Ветеран звернувся до суду після того, як йому не виплатили компенсацію за період лікування та реабілітації. Восени 2022 року чоловік отримав тяжке поранення під час обстрілу в Краматорському районі Донецької області, яке призвело до серйозних наслідків для його здоров’я: він перебував у комі й пройшов тривале лікування. Наприкінці 2022 року його визнали непридатним для служби та зняли з військового обліку.

За матеріалами справи військова частина не виплатила ветерану компенсації за час перебування на відрахуванні з січня по липень 2024 року. Чоловік очікував отримати щомісячні виплати розміром 100 тисяч гривень за цей період, однак ці кошти він не отримав, що стало приводом для звернення до суду.

Судову справу розглядав суддя Львівського окружного адміністративного суду Роман Брильовський. Він проаналізував подані документи, зокрема медичні довідки, які підтверджують витрати на тривале лікування після отриманих бойових травм. Згідно з документами, ветеран пройшов реабілітацію в спеціалізований центр із січня по липень 2024 року, однак виплати йому не нараховувалися.

Суд постановив, що військова частина допустила бездіяльність щодо виплат ветерану, та затвердила рішення на його допомогу, зобов’язавши виплатити компенсацію за період лікування. Рішення суду поки не набуло чинності і може бути оскаржене.

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