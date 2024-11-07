Крім того, подавати заяву на зняття з реєстрації можна лише повнолітнім громадянам, і виписати можна тільки особу, яка також досягла 18 років.

Нерідко власники житла стикаються з труднощами при спробах зняти з реєстрації тих, хто відмовляється дати згоду на виписку.

На сайті «Городянської міської ради» пояснили, чи можливо виписати людину без суду.

Кількість зареєстрованих у житлі мешканців впливає не лише на комфорт власника, але й на отримання субсидій та розмір комунальних платежів.

Раніше, щоб зняти з реєстрації «небажаних квартирантів», доводилося звертатися до суду. Однак з 21 січня 2023 року діє новий закон України, який спрощує процедуру виписки. Закон «Про надання публічних послуг з декларування та реєстрації місця проживання в Україні» дозволяє власникам проводити цю процедуру без судових позовів.

Як виписати мешканця у 2024 році

Не варто плутати зняття з реєстрації з виселенням: це різні процеси. Власник може виписати орендаря чи тимчасового мешканця, якщо він не проживає у житлі більше року. Якщо ж людина після прийняття з реєстрації продовжує жити у помешканні, для виселення необхідно звернутися до суду. Причинами для виселення можуть бути: псування майна; постійні конфлікти; порушення правил проживання.

Для виписки небажаного мешканця власнику необхідно звернутися до ЦНАПу чи органів місцевого самоврядування, маючи при собі паспорт, ідентифікаційний код та документи, що підтверджують право власності на житло.

Зараз подавати позов до суду не обов’язково: мешканця можна зняти з реєстрації без його згоди, якщо він не є співвласником житла. Проте, якщо у вас є інші співвласники, потрібна їхня згода.

Кого не можна виписати

Закон передбачає, що один співвласник не має права виписати іншого. Крім того, подавати заяву на зняття з реєстрації можна лише повнолітнім громадянам, і виписати можна тільки особу, яка також досягла 18 років.

ЦНАП зобов’язаний повідомити про зняття з реєстрації, щоб особа могла одержати це рішення в суді. Державні органи також можуть переглянути своє рішення, якщо виявиться, що наданих документів недостатньо.

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