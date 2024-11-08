Чоловік стверджував, що просив командира дозволити відвідати її, але отримав відмову, після чого залишив частину без дозволу.

В Івано-Франківській області військовослужбовець Андрій Д. самовільно покинув місце служби, пояснивши це необхідністю відвідати матір, яка, за його словами, перебувала в лікарні через важку хворобу.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в судовому реєстрі.

Обставини справи

Відомо, що уродженець Прикарпаття Андрій Д. у березні 2023 року самовільно залишив свою військову частину та не виходив на зв'язок приблизно тиждень. Після інциденту було відкрито кримінальну справу за фактом самовільного залишення служби.

На суді солдат пояснив, що після мобілізації його призначили на посаду телефоніста-лінійника в одному з відділень зв'язку. Однак, за його словами, він був змушений залишити частину, оскільки матір госпіталізували у важкому стані через COVID-19. Чоловік стверджував, що просив командира дозволити відвідати її, але отримав відмову, після чого залишив частину без дозволу. Приблизно за тиждень сам повернувся на службу.

Суддя Роман Солодовніков, встановив, що мати Андрія Д. на зазначену дату не перебувала на лікуванні у стаціонарі Косівської ЦРЛ.

Рішення суду

Розглянувши матеріали справи, суд визнав Андрія Д. винним у вчиненні кримінального правопорушення. Солдату призначили покарання у вигляді п'яти років ув'язнення, проте вирок ще може бути оскаржено.

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