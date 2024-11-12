Коли він дізнався про можливий перехід до фронтового підрозділу, то самовільно залишив частину і займався ремонтом протягом більш ніж двох місяців.

Водій військової частини, що охороняє роту, самовільно залишив службу, пояснивши це тим, що його житло постраждало від російських обстрілів, і він прагне його відремонтувати.

Ця інформація оприлюднена в рішенні Ленінського районного суду Миколаєва.

Обставини справи

Підсудного мобілізували до армії, і він служив у Запорізькій області, брав участь у бойових діях і отримав поранення, але продовжив службу в тилу. Як зазначив військовий, його житло було пошкоджене внаслідок його обстрілів, тож він хотів його відновити. Коли він дізнався про можливий перехід до фронтового підрозділу, то самовільно залишив частину і займався ремонтом протягом більш ніж двох місяців. Після завершення робіт він самостійно звернувся до миколаївського відділення ДБР і зізнався у вчинку.

На суді військовий сказав, що хоче повернутися на службу, алекомандування відмовилося його прийняти. Командир частини, у свою чергу, повідомив, що спілкувався з підлеглим, і той стверджував, що не має наміру повернутися до армії.

Вирок суду

Суддя визнав підсудного винним, і він проведе наступні п'ять років у в'язниці. Водночас у військового є можливість оскаржити це рішення в апеляційному суді.

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