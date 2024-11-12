Таким чином, Мінсоцполітики має розробити механізм, який забезпечує збереження субсидій навіть за умов перебоїв в електропостачанні.

Українці, які встановлюють сонячні панелі, вітрові установки чи акумулятори енергії, можуть зберегти право на субсидії.

Про це інформує прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначає, що держава підтримує громадян на шляху до енергонезалежності, заохочуючи інсталяцію альтернативних джерел живлення — сонячних і вітрових установ, а також енергонакопичувачів. Влада визначила умови, за які субсидії не припиняються навіть, якщо сім'я інвестує в таку технологію. Вартість встановленого обладнання не повинна перевищувати 150 тис. грн.

«Доручаємо Мінсоцполітики підготувати та подати на розгляд уряду проект рішення. Основна умова проста: якщо витрати на інсталяцію обладнання не перевищують 150 тис. грн, субсидія зберігається за родиною», — уточнив Шмигаль.

Таким чином, Мінсоцполітики має розробити механізм, який забезпечує збереження субсидій навіть за умов перебоїв в електропостачанні.

Раніше, придбання товарів на суму понад 50 тис. грн призвело до втрати субсидії.

Хто має право на субсидію і як її оформити

В Україні субсидії призначають тим громадянам, які не можуть самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги через низькі доходи. Подати заявку можна через портал «Дія» або звернувшись до місцевих органів соцзахисту.

Розмір платежу для кожної сім'ї індивідуальний, з урахуванням таких доходів, як: заробітна плата, пенсія, стипендія, соціальні виплати, допомога з безробіття, перекази з-за кордону.

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