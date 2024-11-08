На судовому засіданні обвинувачений пояснив, що неодноразово отримував повістки, прибував до ТЦК і навіть був направлений до військової частини.

У Рівненській області чоловік не з'явився до Територіального центру комплектування (ТЦК) для вирушення у військову службу, посилаючись на нестачу коштів для поїздки до військкомату.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суть справи

Згідно з матеріалами суду, чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) і отримав повістку для відправлення на службу. Однак у призначений день він не з'явився до ТЦК.

На судовому засіданні обвинувачений пояснив, що неодноразово отримував повістки, прибував до ТЦК і навіть був направлений до військової частини, але його там не прийняли. Згодом йому видали нову повістку на 13 липня, проте він не зміг прибути через фінансові труднощі та проблеми зі здоров'ям: раніше він переніс операцію на нозі і доглядає за матір'ю.

Чоловік визнав свою провину та висловив каяття.

Вирок суду

Суд, розглянувши всі деталі справи, засудив чоловіка до чотирьох років позбавлення волі, але замінив цей строк на два роки умовного терміну.

Раніше Politeka також писала про чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК через проблеми із зубами.

Проте стоматолог підтвердила, що під час їхньої розмови не велася мова про образи, а голова ВЛК зазначила, що у чоловіка не було підстав для відстрочки.

Останні новини України:

Нагадаємо, на Одещині чоловік сам звільнив себе від служби у війську

Як повідомляла Politeka, солдату присудили 7 років тюрми

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати