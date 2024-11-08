У Верховній Раді України народні депутати запропонували посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху (ПДР).

Зміни передбачені новим законопроєктом №12172, який вносить поправки до Кодексу України про адміністративні правопорушення, посилюючи відповідальність за повторні порушення ПДР.

Тепер водії, які систематично ігнорують жовтий сигнал світлофора, ризикують не тільки отримати штраф, але й втратити право керувати транспортним засобом.

За що і на скільки штрафують

Проектом закону пропонується внести зміни до статті 122 КУпАП, додавши адміністративну відповідальність за повторні порушення на пішохідних переходах. Серед порушень: непоступлення дорогою пішоходам на нерегульованих переходах, проїзд на заборонений сигнал світлофора, ігнорування сигналів регулятора, порушення правил перетину перехрестя, обгону та зустрічного роз'їзду.

Якщо водій порушить правила дорожнього руху повторно протягом року, йому загрожує штраф у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів (1020 гривень). При повторному притягненні до відповідальності двічі за рік, штраф у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів (2550 грн), а також можливе позбавлення водійських прав на термін від 6 місяців до одного року.

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