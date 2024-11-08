Пенсіонери з мінімальним стажем у 15 років мають право на повноцінну пенсію, розмір якої залежить від зарплати.

Пенсіонери, які мають мінімальний стаж роботи, тобто 15 років, мають право на отримання пенсії - однак розмір виплат залежить від заробітної плати, на основі якої пенсія обчислюється.

Про це нагадали українцям у ПФУ.

Для тих, хто досяг 65-річного віку та має 15 років стажу, мінімальний розмір пенсії складає 2 361 гривню. Максимальна сума виплат може досягати 23 610 гривень.

Важливо зазначити, що на розмір пенсії впливає не лише стаж, а й середній рівень зарплати особи за її трудову діяльність.

Якщо ж особа не має необхідного мінімуму стажу (15 років), їй буде призначена спеціальна соціальна виплата. Вона розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середнім доходом сім’ї на одну особу за останні шість місяців, але не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ці виплати перераховуються двічі на рік.

Нагадаємо, що українці мають право вийти на пенсію після досягнення 60-річного віку, якщо вони накопичили необхідний страховий стаж. Однак розмір пенсійних виплат залежить від кількох факторів. Якщо особа не має достатнього страхового стажу на момент досягнення 65 років, вона не отримає пенсію, а буде мати право лише на соціальну допомогу без додаткових надбавок.

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