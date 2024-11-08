За даними Міністерства юстиції, в перші 10 місяців 2024 року було відкрито рекордну кількість штрафів.

За останній рік значно зросла кількість боргів за штрафи, накладені ТЦК - кількість порушень, пов’язаних із ухиленням від мобілізації, зросла вдвічі, порівняно з попереднім роком.

Як повідомляють аналітики "Опендатабот", на сьогоднішній день лише 39% штрафів було сплачено. За неуплату боргів громадянам загрожують штрафи до 5 тисяч гривень, а також можливість конфіскації майна.

За даними Міністерства юстиції, у перші 10 місяців 2024 року було відкрито понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку. Це вдвічі більше, ніж за весь 2023 рік, коли в Реєстр потрапило близько 10,5 тисяч справ. Однак значна частина боржників не сплатила штрафи, що призводить до накопичення непогашених боргів.

Здебільшого штрафи накладаються на чоловіків — на них припадає 99% усіх порушень. Проте кількість жінок, оштрафованих за порушення військового обліку, теж зросла. У 2024 році таких проваджень зафіксовано 175, що на 40% більше, ніж у 2023 році.

З введенням нових вимог щодо обов’язкової реєстрації жінок певних професій у військкоматі (з 1 жовтня 2023 року) багато жінок опинилися під загрозою штрафів. Вони мали зареєструватися до 17 липня 2024 року, щоб уникнути санкцій.

Низький рівень сплати штрафів — лише 39% — може свідчити про фінансові труднощі громадян або недостатню обізнаність про наслідки несплати. Ті, хто не погасить борги, можуть зіткнутися з обмеженнями: неможливістю відкривати нові банківські рахунки, блокуванням чинних рахунків, а також забороною на реєстрацію угод через нотаріусів.

Крім того, боржники потрапляють до публічного реєстру, що може ускладнити їх працевлаштування, оскільки роботодавці можуть перевіряти цей реєстр перед прийомом на роботу.

Протягом 2024 року кількість відкритих проваджень зростала у всіх регіонах України. Щомісяця виявляється понад 2 тисячі нових порушень, що значно більше порівняно з 700-800 справами на місяць у 2023 році. Лише третина штрафів за цей рік була сплачена, тоді як у 2023 році цей показник становив близько 72%.

Штрафи за порушення правил військового обліку варіюються від 1 700 до 5 100 гривень, залежно від характеру порушення. Наприклад, за несвоєчасну реєстрацію або неактуальність даних у військовому обліку може бути накладено штраф із подальшими обмеженнями для боржника в разі несплати.

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