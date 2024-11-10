Зловмисник створив фальшивий сайт, щоб видурювати гроші у людей, що потребують допомоги.

В Одесі затримали чоловіка, який організував масштабну шахрайську схему, привласнюючи гроші у громадян, які шукали допомоги від держави.

Як повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, шахрай створив фальшивий сайт, що ідентично копіював дизайн платформи "єПідтримка", через який він заманював людей, намагаючись отримати їхні банківські дані.

Зловмисник розміщував фішингові посилання на соціальних мережах Facebook та Instagram. Користувачі, які сподівалися на фінансову підтримку, переходили за цими посиланнями та вводили свої платіжні дані — реквізити карток, CVV-коди та інші конфіденційні відомості. Зловмисник отримував ці дані і за їх допомогою авторизувався в додатках онлайн-банкінгу, переводячи гроші на свої акаунти.

За попередніми даними, внаслідок шахрайських дій постраждали близько 100 осіб. На даний момент вже встановлено чотирьох жертв, збитки яких склали майже 16 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші докази шахрайської діяльності.

Зловмиснику оголошено підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство з використанням електронних засобів). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Під час судового засідання йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 211 тисяч гривень.

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