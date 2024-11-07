Через російську атаку на енергетичну інфраструктуру відбулися аварійні відключення електроенергії в кількох районах.

Внаслідок чергової атаки на енергетичну інфраструктуру, без світла залишилися деякі райони Житомирської області, зокрема Коростенський, Житомирський та Звягельський.

Про це повідомили в "Житомиробленерго".

"Наші служби працюють над ліквідацією пошкоджень. Додаткову інформацію буде надано згодом", – зазначається в повідомленні.

Раніше Politeka також писала про те, що українцям розповіли, чи чекати на нові відключення світла по всій країні.

Дефіцит в енергосистемі може виникати не тільки через підвищене споживання, але й внаслідок зниження потужностей. Зокрема, через пошкодження енергетичної інфраструктури через обстріли рф.

Варто зауважити, що у Politico озвучили найгірший сценарій з відключеннями світла взимку.

Там зазначають, що зима 2024-2025 може стати однією з найважчих для України. Росія продовжує атаки на українські об'єкти, і у випадку ударів по атомних електростанціях, в країні можуть виникнути серйозні перебої з електропостачанням, що призведе до відключень на 20 годин на добу.

Водночас, Омельченко говорить, що рішення щодо введення відключень електроенергії буде приймати НЕК "Укренерго". Водночас енергетична компанія ставить за мету пройти зимовий період без запровадження обмежень.

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