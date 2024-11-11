Частину з них продали через онлайн-платформу, не сплативши достатньої кількості податків.

У Львівській області викрили фальшивих благодійників, які ввезли 130 автомобілів, видаючи їх за допомогу Збройним силам України.

Про це повідомили у БЕБ Львівщини 7 листопада

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили схему нелегального ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги. Частину машин аферисти продавали через інтернет, що дозволило їм уникнути сплати податків і митних зборів на суму 8 мільйонів гривень.

Слідство з'ясувало, що учасники схеми створили благодійний фонд і з лютого 2024 року завезли 130 автомобілів під виглядом допомоги для ЗСУ. Частину з них продали через онлайн-платформу, не сплативши достатньої кількості податків.

У рамках досудового розслідування було проведено дві контрольні закупівлі автомобілів із залученням інформатора. Під час обшуків за місцем проживання фальшивих благодійників вилучено документи, транспортні засоби, грошові кошти та комп’ютерну техніку. Триває розслідування, виявляються всі причетні до злочинної схеми.

Раніше Politeka також писала про те, що на Чернігівщині правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке організувало торгівлю автомобілями, ввезеними в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України.

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