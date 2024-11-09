Це пояснюється декількома факторами, зокрема судовими рішеннями, що дають змогу обходити обмеження на виплати, а також наявністю статусу інваліда.

Пенсії працівників силових структур значно вищі за пенсії інших громадян, інколи в десятки разів - допомагають отримувати такі пенсії особливі закони, суди і МСЕК.

Про це повідомили журналісти Forbes. На статтю вже відреагував нардеп Ярослав Железняк.

Це пояснюється кількома факторами, зокрема судовими рішеннями, які дозволяють обходити обмеження на виплати, а також наявністю статусу інваліда, що дає право на додаткові пенсійні виплати. Водночас у Кабміні та Верховній Раді обговорюють проведення реформ, спрямованих на урівняння пенсійних виплат для всіх українців.

Цифри дійсно вражають. За перші дев'ять місяців 2024 року держава витратила близько 88 мільярдів гривень на спецпенсії для силовиків. Згідно з прогнозами, до кінця року ця сума може зрости до 120 мільярдів гривень, як зазначено в відповіді Мінсоцполітики на запит.

Близько 160 тисяч осіб в Україні отримують спецпенсії, з яких майже 77 тисяч — це представники силових структур та правоохоронці. У парламенті та уряді вже готуються змінити правила надання спецпенсій і статусу осіб з інвалідністю, а також ліквідувати Медико-соціальну експертну комісію (МСЕК).

На цю ситуацію вже відреагував народний депутат Ярослав Железняк, зауваживши, що така сума - це "приблизно весь наш бюджет на освіту".

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