Демченко додав, що незаконні перевізники часто пропонують чоловікам "найпопулярніший маршрут" через річку Тиса.

Десятки чоловіків загинули під час спроби нелегального перетину кордону через гори та водою, при цьому найбільше життів забрала річка Тиса.

Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко під час телемарафону "Єдині новини" 7 листопада.

Зазначається, що з початку воєнного стану в Україні загинули понад 40 осіб, намагаючись перетнути державний кордон через важкодоступні ділянки — гірські маршрути та річки.

«Основна частина смертних випадків сталася на річкових ділянках, зокрема на Тисі», — повідомляє Демченко.

Він також зауважив, що із зниженням температури повітря та наближенням зими кількість спроб незаконного перетину кордону має зменшитися.

Демченко додав, що незаконні перевізники часто пропонують чоловікам "найпопулярніший маршрут" через річку Тиса, хоча порушники все ж намагаються використовувати інші складні і важкодоступні ділянки кордону.

Раніше Politeka також писала про те, що серед учнів 11 класів все більше дітей не планують складати НМТ, що свідчить про відсутність наміру вступати до українських університетів.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий також підтвердив наявність цієї проблеми, зазначаючи, що багато дітей, особливо хлопців, залишають країну. У жовтні народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що напередодні нового навчального року Україну залишили близько 300 тисяч дітей.