Родина Вигівського розповідає, що Валентин поїхав до Криму через дівчину, з якою він познайомився раніше.

Валентин Вигівський був затриманий російськими силовиками у вересні 2014 року, коли потрапив до окупованого Криму на авіаційну виставку.

Батьки Вигівського поділилися з журналістами Суспільне переживаннями та спогадами про сина, якого чекають з російського полону вже понад 10 років.

Його звинуватили в «шпигунстві» — начебто він зібрав і передав Китаю секретну інформацію про російські військові літаки. Під час слідства Валентин визнав свою провину, але на суді повідомив, що його змусили обмовити себе під тортурами. У 2015 році Московський обласний суд засудив його до 11 років ув'язнення.

Родина Вигівського розповідає, що Валентин поїхав до Криму через дівчину, з якою він познайомився раніше. Вона, нібито, попросила гроші для лікування свого діда, і він вирішив допомогти, зібравши суму, яку вона попросила. Однак, за словами батьків, вона виманила його до Криму, а сам Валентин не здогадувався про можливі небезпеки. Він навіть пропонував дівчині приїхати до Києва, але вона відмовилася, запропонувавши зустрітися на «нейтральній території».

Коли Валентин не повернувся назад і не вийшов на зв'язок, батьки почали хвилюватися. Місяць по тому вони отримали повідомлення від ФСБ, що він затриманий, і побачили, що його перевезли до Москви, в слідчий ізолятор Лефортово.

Вигівські побачили про вирок сина з телевізора. Вони були шоковані, поки не отримали офіційної інформації про судовий процес і розгляд. Відсутність доступу до матеріалів справи лише посилила їх переживання.

Наразі Валентин відбуває покарання в російській колонії, де часто потрапляє в штрафний ізолятор через відмову працювати на російську економіку. Родина регулярно отримує від нього листи, хоча їх обмін обмежений суворими умовами. Зараз він перебуває в одиночній камері, а його умови утримання залишаються складними.

Батьки Вигівського активно беруть участь в акціях на підтримку політв'язнів, розуміючи, що публічність підвищує шанси на обмін. Валентин також проходить в списки для обміну, але, як зазначає батько, остаточне рішення залежить від Росії.

Валентин у російському полоні вже понад 10 років, і його родина продовжує сподіватися на його повернення, намагається підтримати публічні дії для підвищення уваги до його справи.

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