У місті Бровари правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, якого підозрюють у серії шахрайств, що призвели до збитків понад 150 тисяч гривень.

Згідно з інформацією поліції Київської області, зловмисник встиг ошукати близько 20 осіб, перш ніж його було затримано. Підозрюваний розробив схему, яка полягала у створенні та розповсюдженні оголошень про встановлення металопластикових вікон за зниженою ціною. Особливу увагу у своїй рекламі він приділив пільговим категоріям населення, пропонуючи знижки до 30% для пенсіонерів, військових та інших соціально незахищених верств населення.

Шахрай, житель Требухова, з липня розпочав активну діяльність у Броварах. Завдяки "привабливим" умовам він швидко привернув увагу місцевих жителів, які охоче укладали фіктивні договори на встановлення вікон і сплачували передоплату за послуги. Проте одразу після отримання грошей чоловік зникав, більше не виходячи на зв’язок зі своїми жертвами. Поліція вивчила всі факти його злочинної діяльності, і наразі слідчі встановили причетність затриманого до щонайменше 20 випадків шахрайства.

За цей злочин затриманому загрожує до трьох років позбавлення волі. Правоохоронці закликають громадян бути обережними та ретельно перевіряти інформацію про послуги, які потребують авансової оплати, особливо коли йдеться про значні суми грошей.

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