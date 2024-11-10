Окрім того, сума, за яку він придбав житло, значно перевищує його річну зарплату.

Старший детектив Бюро економічної безпеки Максим Кондратюк цього року придбав квартиру в Одесі вартістю 4,4 млн грн.

Про це стало відомо з його декларації, як пишуть Новини.LIVE.

Йдеться про квартиру, яка має площу 117 кв. м. Максим Кондратюк придбав її наприкінці жовтня у приватної особи. Разовий задаток становив 844,2 тис. грн.

Окрім того, сума, за яку він придбав житло, значно перевищує його річну зарплату. За минулий рік задекларована зарплата Кондратюка склала 426,5 тис. грн.

Також дружина детектива володіє квартирою площею 47,6 кв. м, а сам він користується автомобілем Hyundai Tucson 2017 року випуску, який належить його братові.

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За даними слідства, у період з 2020 по 2023 рік він придбав різноманітне майно, включаючи нерухомість, транспортні засоби та криптовалюту на загальну суму 35,8 млн грн. Серед активів — житловий будинок з гаражем, басейном та іншими його спорудами на околицях Полтави, земельна ділянка під ним, квартира в Полтаві та майнові права на кілька квартир у новобудовах міста. Окрім того, він придбав 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення, водний мотоцикл з причепом і криптовалюту на суму 6,6 млн грн.

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