Під час воєнного стану субсидію можуть отримати домогосподарства, витрати на комунальні послуги яких перевищують 15% загального доходу сім'ї.

З початком опалювального сезону 2024-2025 років українцям будуть нараховані дещо більші субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Фахівці пояснили, як кожен може самостійно обчислити розмір такої допомоги.

Що варто знати про нарахування субсидій

Процес надання субсидій регулюється постановою уряду № 409. Під час воєнного стану субсидію можуть отримати домогосподарства, витрати на комунальні послуги яких перевищують 15% загального доходу сім'ї. Ця норма діятиме також ще місяць після завершення воєнного стану.

Розмір субсидії розраховується для кожного домогосподарства індивідуально. На суму допомоги впливають такі фактори, як:

сукупний дохід усіх членів сім'ї;

кількість осіб у родині;

вартість комунальних послуг.

На опалювальний сезон 2024-2025 років розрахунок субсидій починається з жовтня 2024 року до кінця квітня 2025 року. Більшість міст розпочали опалювальний сезон 15 жовтня, тому кількість допомоги для багатьох країн буде більшою.

Фахівці ПФУ розраховують обов'язковий платіж кожного домогосподарства за спеціальною формулою. Якщо загальна сума платіжок перевищує цей обов'язковий платіж, домогосподарство має право на отримання субсидії.

Також враховується майновий стан — наявність нерухомості, дорогого транспорту, депозитів у банках. Заможним громадянам субсидії не надаються.

Щоб дізнатися, на яку суму субсидії можна розрахувати цей опалювальний сезон, ПФУ пропонує низку рекомендацій для самостійного розрахунку.

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