В Україні чоловіки віком від 18 до 60 років, які підлягають військовому обліку, внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Якщо особа досягла граничного віку перебування в запасі або її визнано непридатною до служби ВЛК, то вона підлягає виключенню з обліку, а відповідна інформація має з’явитися в реєстрі, проте іноді, при виключенні на папері, дані в реєстрі залишаються незмінними.

Адвокат Дар'я Тарасенко пояснює, як діяти в ситуації, коли людину формально виключили з обліку, але в реєстрі це не відображено.

За її словами, така проблема спостерігається досить часто і пов’язана з недопрацюваннями з боку ТЦК та СП.

«Це дуже поширена ситуація, і тут однозначно недопрацювання ТЦК та СП», — підкреслила Тарасенко.

Громадянин має вирішити це питання, щоб уникнути можливих ускладнень у майбутньому.

Тарасенко рекомендує звернутися до відповідного ТЦК з адвокатським запитом для отримання офіційного підтвердження статусу обліку.

У випадку, коли адвокатський запит не дає результатів, може надобитися подання офіційної скарги. Юристка навела приклад успішного вирішення подібної ситуації, коли після запиту не тільки оновили дані в реєстрі, але й провели профілактичну бесіду з посадовими особами РТЦК.

«У результаті не тільки внесли інформацію в реєстр, але й провели профілактичну бесіду з посадовими особами РТЦК», — підсумувала Тарасенко.

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