Дати у посівному календарі на тиждень з 11 по 17 листопада однакові для всіх зон вирощування в Україні.

Посівний, або як його ще називають «посадковий» місячний календар на тиждень з 11 по 17 листопада 2024 року, він підкаже, коли найкраще доглядати рослини.

Перш ніж дізнатись посівний місячний календар на тиждень з 11 по 17 листопада, важливо знати:

Місяць — сферичний об'єкт, і він постійно наполовину освітлений Сонцем у космосі. Однак, у міру того, як Місяць рухається навколо Землі, її вид на нашому небі постійно змінюється.

Різні фази Місяця показують нам, яку частину освітленої боку Місяця ми можемо бачити з погляду Землі у час.

Посівний календар на тиждень, ніж зайнятися з 11 по 17 листопада:

11 листопада: Особливо хороший для виноградних культур. Сприятливі дні для висадження надземних культур, де дозволяє клімат.

12 – 13 листопада: Все насіння, посаджене зараз, погано зростатиме і даватиме мало врожаю.

14 – 15 листопада: Перший день хороший для посадки розсади бобів, перців, огірків, динь та інших надземних культур. Другий день вдалий для пересадки.

Другий день також підходить для посадки коренеплодів, де дозволяє клімат.

16 – 17 листопада, будь-яке насіння, посаджене зараз, матиме тенденцію гнити.

Джерело: farmersalmanac .

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