Посівний, або як його ще називають «посадковий» місячний календар на тиждень з 11 по 17 листопада 2024 року, він підкаже, коли найкраще доглядати рослини.
Перш ніж дізнатись посівний місячний календар на тиждень з 11 по 17 листопада, важливо знати:
Місяць — сферичний об'єкт, і він постійно наполовину освітлений Сонцем у космосі. Однак, у міру того, як Місяць рухається навколо Землі, її вид на нашому небі постійно змінюється.
Різні фази Місяця показують нам, яку частину освітленої боку Місяця ми можемо бачити з погляду Землі у час.
Посівний календар на тиждень, ніж зайнятися з 11 по 17 листопада:
11 листопада: Особливо хороший для виноградних культур. Сприятливі дні для висадження надземних культур, де дозволяє клімат.
12 – 13 листопада: Все насіння, посаджене зараз, погано зростатиме і даватиме мало врожаю.
14 – 15 листопада: Перший день хороший для посадки розсади бобів, перців, огірків, динь та інших надземних культур. Другий день вдалий для пересадки.
Другий день також підходить для посадки коренеплодів, де дозволяє клімат.
16 – 17 листопада, будь-яке насіння, посаджене зараз, матиме тенденцію гнити.
Джерело: farmersalmanac .
Читайте також:
Як підготувати сад та город до зими: список робіт для гарного врожаю.
Чому не можна перекопувати город восени: дачники озвучили головні помилки.
Як відновити родючість ґрунту та збільшити врожай: городники дали важливі поради.