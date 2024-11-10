Підприємницька діяльність часто супроводжується ризиком отримати серйозні фінансові штрафи.

Податковий консультант Михайло Смокович пояснив, за які порушення нараховуються штрафи на підприємців.

Що саме може призвести до штрафу?

Податковий кодекс вимагає основних вимог до діяльності бізнесу. Він містить правила ведення господарської діяльності, обов’язки ФОПів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, звітності перед контролюючими органами тощо.

Недотримання цих вимог є недоліком, оскільки за їх порушення можна накласти не лише штраф, а й пеню за затримку платежів. У 2024 році передбачені такі штрафи для ФОПів:

несвоєчасна подача декларацій або затримка зі сплатою податків — 340 грн;

повторне порушення строків подання звітності протягом року — 1 020 грн;

невчасна сплата єдиного податку — 50% від суми боргу (для ФОПів 1 та 2 групи), 5% від суми (для ФОПів 3 групи);

реєстрації РРО/ПРРО — 100% вартості товарів, проданих без використання касового апарату;

відсутність реєстрації РРО/ПРРО — 100% вартості проданих без касового апарату товарів;

неведення обліку товарних залишків — 100% проданої продукції (актуально для бізнесу, що займається продажем ювелірних виробів, підакцизних товарів, медичних засобів);

відсутність первинної документації — 120 грн (за повторне порушення протягом року — 2 040 грн);

робота без офіційного оформлення найманих працівників — 10 мінімальних зарплат (80 000 грн за кожного такого співробітника);

ведення бізнесу без відкриття ФОП — від 17 000 до 34 000 грн з конфіскацією майна.

На сьогодні плата єдиного соціального внеску для самих ФОПів є добровільною, проте з 2025 року вона може стати обов’язковою. Для підприємців, які мають найнятих працівників, несвоєчасна плата ЄСВ тягне за собою штраф у розмірі 20% від несплаченої суми, а також пеню у розмірі 0,1% за кожен день прострочення.

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