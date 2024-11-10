У жовтні 2024 року її вартість на 154% вища, ніж за аналогічний період минулого року

В Україні відбулося значне подорожчання моркви та інших овочів цієї осені.

Це зумовлено не лише сезонними факторами, але й новими обставинами, які вплинули на ринок цього року, повідомив 24 Канал.

Чому підвищилися ціни на моркву?

На українських ринках ціни на моркву стрімко ростуть. У жовтні 2024 року її вартість на 154% вища, ніж за аналогічний період минулого року. Зараз ціна моркви в магазинах коливається в межах 26-30 гривень за кілограм, тоді як у вересні вона становила 12-15 гривень.

Для порівняння, у 2023 році кілограм моркви коштував приблизно 6,5 гривні.

Основні причини подорожчання моркви цього року:

Скорочення врожаю. Через несприятливі погодні умови — посуху в одних регіонах і погіршену вологість в інших — об’єми врожаю моркви зменшилися, що призвело до дефіциту на ринку.

Зростання виробничих витрат. Військові дії та загальна економічна ситуація підвищили витрати на паливо, добрива та інші ресурси для вирощування і транспортування моркви, що відобразилося на кінцевій ціні.

Зменшення посівних площ. У регіонах, які постраждали від бойових дій або перебувають під окупацією, зменшуються посівні площі, зокрема й для вирощування моркви.

Перевищення попиту над пропозицією. На тлі дефіциту пропозиції попит залишається стабільним, що стимулює подальше зростання ціни.

Актуальні ціни на моркву в магазинах:

Мегамаркет – 36,90 грн/кг

Ашан – 29,90 грн/кг

Метро – 27,87 грн/кг

VARUS – 26,90 грн/кг

АТБ – 26,89 грн/кг

NOVUS – 19,99 грн/кг

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