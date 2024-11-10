Кожен громадянин має право самостійно вирішувати, чи виходити на пенсію за віком, чи продовжувати працювати.

Українцям пропонують фінансові стимули для пізнішого виходу на пенсію.

Про це інформують на Урядовому порталі.

За кожен додатковий рік роботи після досягнення пенсійного віку пенсія може зрости на 6%, а якщо відкласти пенсію на шість років, то вона збільшується на 54%.

Як збільшити свою пенсію

Кожен громадянин має право самостійно вирішувати, чи виходити на пенсію за віком, чи продовжувати працювати. Ті, хто продовжує працювати після досягнення пенсійного віку, можуть розраховувати на істотне підвищення виплати. Схема надбавок така:

0,5% за кожен місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію до 60 місяців.

за кожен місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію до 60 місяців. 0,75% за кожен місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію на період понад 60 місяців.

Особи, які відкладають вихід на пенсію до 5 років, отримують 6% надбавки за кожен рік. Ті, хто відкладає пенсію на два роки, збільшувати виплати на 12%.

Важливо! Якщо відстрочити вихід на пенсію на 6 років, пенсія зростає на 54%.

Раніше Politeka також писала про те, що з 1 листопада підвищення пенсій варто очікувати лише деяким категоріям українських пенсіонерів, проте пенсіонерам варто знати про строки призначення пенсій.

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