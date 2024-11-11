Ліміт для цього становить дві мінімальні заробітні плати на початок року.

Ощадбанк пояснив, що немає різниці між пенсійним та звичайним банківським рахунком, тому банк має право накласти арешт з різних причин.

Про це повідомляє сама фінустанова.

Причини блокування пенсійного рахунку

Якщо щодо пенсіонера відкрите провадження, банк може заблокувати всю суму на рахунку для погашення боргу.

Відповідно до Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", арешт коштів на рахунку може бути здійснений після відкриття виконавчого провадження.

Чому можуть заблокувати рахунок:

заборгованість по аліментах чи податках;

непогашені борги;

під час кримінального розслідування;

наявність виконавчого провадження щодо арешту рахунку.

Зверніть увагу! Громадяни мають можливість зкористуватися частиною заблокованих грошей. Ліміт для цього становить дві мінімальні заробітні плати на початок року. У 2024 році це 7 100 гривень, тобто доступна сума – до 14 200 гривень.

Раніше Politeka також писала про те, що Ощадбанк позбавив клієнтку доступу до пенсійних коштів, і після трьох місяців очікування на розблокування жінка змушена була звернутися зі скаргою.

Після того як вона виконала всі вимоги банку і звернулася до відділення, блокування не було скасовано. Протягом трьох місяців жінка не отримувала свої пенсійні виплати.

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