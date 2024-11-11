У відповіді на звернення банківські представники ПриватБанку пояснили, що відбувається.

ПриватБанк може впровадити обмеження на рахунки клієнтів, які здійснюють операції з криптовалютою - відповідне пояснення було надано представниками банку.

Про це повідомляє портал "Мінфін".

Клієнт банку розповів, що після обміну криптовалюти на свою картку, ПриватБанк встановив обмеження на її використання та запросив підтвердження доходів. Чоловік надав необхідні документи, зокрема, довідку про зарплату за рік, але обмеження залишились.

"Звертаюсь до підтримки ПриватБанку через ситуацію, яка склалась з моїм рахунком. Після обміну криптовалюти на картку мені встановили обмеження і попросили пояснити рух коштів. Я надав усі необхідні документи, включаючи офіційну довідку про зарплату за рік, але обмеження залишаються", — повідомив клієнт ПриватБанку.

При цьому, хоча кошти залишаються на картці, використати їх наразі неможливо. На гарячій лінії ПриватБанку клієнт не отримав конкретних пояснень, тому вирішив звернутися із письмовим запитом.

"Оператор чату ніякої конкретики не надає від слова зовсім, на моє питання, чому обмежено використання моїх же коштів, якщо усі документи, включаючи офіційні з Дії я надав, відповіді від нього конкретної немає", — додав клієнт ПриватБанку.

У відповіді на звернення банківські представники ПриватБанку зазначили, що всі дії здійснюються в межах чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України (НБУ), які регулюють банківську діяльність. ПриватБанк підкреслив, що вжиті заходи обґрунтовані внутрішніми процедурами, спрямованими на забезпечення фінансової безпеки та дотримання вимог фінансового моніторингу в Україні.

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