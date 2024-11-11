За прогнозами Міністерства соціальної політики, у 2025 році система доплат для пенсіонерів, які досягли 65 років, змін не зазнає.

У 2025 році пенсіонери в Україні, які досягли 65 років і мають необхідний страховий стаж, гарантовано отримуватимуть пенсію, яка складатиме не менше 40% від мінімальної заробітної плати.

В ПФУ повідомили, на які суми можуть розраховувати українці у наступному році. Доплати для пенсіонерів старше 70 років також збережуться і нараховуватимуться автоматично.

Згідно з чинним законодавством, особи, які досягли 65 років і мають достатній страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), мають право на пенсію, що не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати в країні.

У 2024 році мінімальна зарплата в Україні складає 8 000 гривень, що означає, що мінімальна пенсія для осіб з таким стажем не може бути меншою за 3 200 гривень. Якщо розмір пенсії не досягає цього рівня, пенсіонер отримує автоматичну доплату, що компенсує різницю між фактичною пенсією та мінімумом, встановленим законодавством.

За прогнозами Міністерства соціальної політики, у 2025 році система доплат для пенсіонерів, які досягли 65 років, змін не зазнає. Це означає, що розмір виплат залишатиметься на рівні 2024 року. Якщо пенсія буде нижчою за 40% від мінімальної зарплати, автоматично нараховується доплата до цього рівня, без потреби звертатися до Пенсійного фонду.

Окрім базової пенсії, пенсіонери отримують додаткові надбавки залежно від віку:

Особам віком від 70 до 74 років нараховують додатково 300 гривень.

Пенсіонери віком від 75 до 79 років отримують надбавку в розмірі 456 гривень.

Особам старше 80 років нараховується надбавка в розмірі 570 гривень.

Ці надбавки також нараховуються автоматично і є фіксованими. У 2025 році зміни в розмірі цих доплат не очікуються, проте можливі коригування в разі значних економічних змін у країні.

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