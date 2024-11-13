Основною метою цього законопроєкту є посилення захисту навколишнього середовища та боротьба з нелегальним використанням лісових ресурсів.

У 2024 році в Україні ухвалено закон, що значно посилює відповідальність за незаконну вирубку дерев, збирання грибів і ягід у заборонених місцях.

Про це йдеться в законопроєкті №9665, який було прийнято в другому читанні, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). За відповідне рішення проголосували 242 депутати.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), основною метою цього законопроєкту є посилення захисту навколишнього середовища та боротьба з нелегальним використанням лісових ресурсів, зокрема в умовах воєнного стану.

Закон передбачає суттєве підвищення штрафів та введення кримінальної відповідальності за незаконну вирубку дерев і збирання дикорослих рослин. Основні зміни у законодавстві включають:

Збільшення штрафів за незаконну вирубку дерев: раніше штрафи коливалися від 17 000 до 25 500 грн, тепер вони зростуть до 85 000 грн. За повторне порушення штраф може сягати 170 000 грн. Крім того, під час воєнного стану незаконна вирубка карається позбавленням волі на термін від 7 до 10 років.

Нова регуляція щодо збору грибів, ягід і дикорослих плодів : хоча традиційно в Україні дозволяється збирати гриби та ягоди для особистого споживання, новий закон обмежує ці збори на територіях природно-заповідного фонду, національних парках і ботанічних садах. Тепер за порушення цих обмежень громадяни можуть бути оштрафовані на суму від 425 до 850 грн, а посадові особи — від 1 700 до 5 100 грн.

Посилення відповідальності за незаконну заготівлю очерету та інших рослин: тепер штраф за незаконну заготівлю очерету, що завдає шкоди навколишньому середовищу, становить від 34 000 до 42 500 грн або позбавлення волі на термін до трьох років.

Ці зміни в законодавстві є частиною зобов'язань України перед Європейським Союзом, зокрема відповідно до Директиви № 92/43/ЄС. Україна прагне адаптувати свої закони до європейських стандартів, аби забезпечити належний захист природних ресурсів.

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