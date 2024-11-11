Якщо родина вже отримує субсидію за іншою адресою проживання, потрібно обрати лише одне місце для нарахування державної допомоги.

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можна отримати не лише власникам нерухомості, а й орендарям, які знімають квартиру чи будинок.

Про це інформує Міністерство соціальної політики України.

Для цього необхідно подати відповідні документи від свого імені до Пенсійного фонду.

Субсидія надається тому члену домогосподарства, який звертається за нею, але при розрахунку враховуються доходи всіх осіб, зареєстрованих чи зазначених у договорі оренди як мешканці. Важливо знати, що субсидія не може бути призначена на термін більший, ніж зазначений як кінцевий у договорі оренди, який обов’язково додається до заяви.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть подавати документи на субсидію навіть без договору оренди. У цьому випадку достатньо мати довідку ВПО з адресою проживання, а за необхідності – акт дотримання матеріально-побутових умов.

Для подачі документів родина повинна звернутися ​​до Пенсійного фонду України. Це можна зробити онлайн через портал Пенсійного фонду або портал «Дія», особисто в ЦНАПі, Пенсійному фонді або місцевій територіальній раді, а також поштою на адресу Пенсійного фонду. Якщо родина вже отримує субсидію за іншою адресою проживання, потрібно обрати лише одне місце для нарахування державної допомоги, адже субсидію за кількома адресами отримувати не можна.

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