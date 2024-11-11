В українських банках курс готівкового долара в найближчі дні буде коливатися.

За прогнозами, протягом наступного тижня з 11-18 листопада в українських банках курс готівкового долара перебуватиме в певних межах.

Прогнозом поділився банкір Тарас Лєсовий.

В українських банках курс готівкового долара в найближчі дні буде коливатися в межах 41,2-41,9 грн. Це означає, що курс продажу долара може зрости, при тому що курс купівлі залишиться стабільним.

У обмінниках, в свою чергу, очікується підвищення курсу як при купівлі, так і при продажу валюти. З понеділка вартість американського долара, за прогнозами, становитиме 41,2-41,8 грн. Станом на вечір 8 листопада обмінники визначили курс на рівні 41,13/41,57 грн.

Загалом, наступного тижня ситуація на валютному ринку може бути позитивною. Попит і пропозиція, ймовірно, залишатимуться збалансованими завдяки природним ринковим механізмам.

«Водночас Нацбанк не кине ринок напризволяще. Адже він буде готовий будь-якої миті в разі загрози втрутитися та вдовольнити попит, таким чином досягаючи загального балансу», — зазначив Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Також Лєсовий звернув увагу на позитивні новини щодо чергового траншу від МВФ та схвалення кредиту для України від країн G7 на майже 50 млрд доларів. «Ці кошти надійдуть до країни вже цього року і допоможуть зменшити напругу на валютному ринку», — додав він.

З іншого боку, незабаром розпочнеться період святкових покупок, що супроводжується розпродажами, зокрема «Чорною п'ятницею». Це також впливатиме на готівковий валютний ринок, де очікується відносна стабільність. Попит на валюту в цей період, як правило, на 10% більший, ніж у звичайні місяці, оскільки багато громадян продають валюту для передсвяткових покупок та користуються знижками.

Останні новини України:

Банки та обмінники можуть відмовити в обміні доларів: в НБУ пояснили, про які купюри йдеться.

В Україні зникне офіційний курс деяких валют: подробиці НБУ.

Долар у 2025 році: українців попередили про валютне зростання, названо приблизний курс.