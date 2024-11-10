Законодавство 2017-2019 років було спрямоване на підтримку інтересів теплокомуненерго, а не споживачів, що в результаті призвело до додаткових витрат для людей

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, пояснив, чому українці змушені платити за опалення навіть тоді, коли батареї ледь теплі.

Про це він повідомив в ефірі програми Ранок.LIVE 8 листопада.

Він повідомляє, що лічильники тепла враховують лише обсяг теплоносіїв, а не його фактичну температуру.

Попенко пояснив, що якщо навіть батареї не дають достатнього тепла, споживачі змушені сплачувати повну вартість, оскільки система обліку не фіксує рівень температури теплоносія.

Словом, законодавство 2017-2019 років було спрямоване на підтримку інтересів теплокомуненерго, а не споживачів, що в результаті призвело до додаткових витрат для людей, які вимагали самостійно контролювати рівень тепла у своїх оселях.

Раніше Politeka також писала про те, що українці отримають пільги на комуналку та інші послуги. Дружини учасників бойових дій мають право на знижку на комунальні послуги. Сім'ї військовослужбовців з таким статусом можуть отримати 75% знижку на оплату житла, а також на паливо для будинків без централізованого опалення. Крім того, надається 75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, причому для осіб з інвалідністю ця знижка становить 100%. Знижки нараховуються з розрахунку 21 кв. м опальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на всю родину.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, чи чекати на нові відключення світла

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати