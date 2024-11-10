Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, пояснив, чому українці змушені платити за опалення навіть тоді, коли батареї ледь теплі.
Про це він повідомив в ефірі програми Ранок.LIVE 8 листопада.
Він повідомляє, що лічильники тепла враховують лише обсяг теплоносіїв, а не його фактичну температуру.
Попенко пояснив, що якщо навіть батареї не дають достатнього тепла, споживачі змушені сплачувати повну вартість, оскільки система обліку не фіксує рівень температури теплоносія.
Словом, законодавство 2017-2019 років було спрямоване на підтримку інтересів теплокомуненерго, а не споживачів, що в результаті призвело до додаткових витрат для людей, які вимагали самостійно контролювати рівень тепла у своїх оселях.
Раніше Politeka також писала про те, що українці отримають пільги на комуналку та інші послуги. Дружини учасників бойових дій мають право на знижку на комунальні послуги. Сім'ї військовослужбовців з таким статусом можуть отримати 75% знижку на оплату житла, а також на паливо для будинків без централізованого опалення. Крім того, надається 75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, причому для осіб з інвалідністю ця знижка становить 100%. Знижки нараховуються з розрахунку 21 кв. м опальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на всю родину.
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