Варто відзначити, що ціни на картоплю в Україні наразі в середньому в 2,3 рази вище, ніж на початку листопада 2023 року.

Минулого тижня ціни на цей картоплю залишалися високими, проте торговельна активність зменшилася.

Про це інформують аналітики проекту EastFruit.

Аналітики стверджують, що виробники розуміють, що при високих цінах буде складно реалізувати плоди, особливо ті, що не підходить для тривалого зберігання, до настання морозів.

З цієї причини до середини поточного тижня більшість виробників почали знижувати відпускні ціни, щоб активізувати попит з боку оптовиків.

8 листопада фермери в основних виробничих регіонах продавали культуру за ціною 18-28 грн/кг ($0,43-0,68/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж вкінці минулого робочого тижня.

Експерти відзначають, що оптові компанії, які закупили дорогі партії картоплі з-за кордону, змушені продавати їх із збитками.

Також аналітики додають, що власники високоякісної культури не поспішають з її продажем, сподіваючись на покращення ринкових умов.

Варто відзначити, що ціни на картоплю в Україні наразі в середньому в 2,3 рази вище, ніж на початку листопада 2023 року.

Крім того, Politeka писала про те, що в Україні очікується подорожчання м'яса, і цьому є кілька об'єктивних причин. Зазначається, що близько 70% вартості курятини формують саме комбікорми, і це вплине на кінцеву ціну продукції.

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