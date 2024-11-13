Середній розмір пенсії в Україні складає менше 6 тисяч гривень - однак існують певні категорії пенсіонерів, для яких мінімальний розмір пенсії не може бути меншим за 8 тисяч.
Про це нагадали у ПФУ.
До таких категорій відносяться, зокрема, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС. Для осіб, які отримали інвалідність внаслідок цієї катастрофи, мінімальні пенсії встановлені на рівні:
- I група інвалідності – 8 187,48 гривні;
- II група інвалідності – 6 549,98 гривні;
- III група інвалідності – 5 048,95 гривні.
Для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС мінімальні пенсії ще вищі:
- I група інвалідності – 13 376,21 гривні;
- II група інвалідності – 10 700,97 гривні;
- III група інвалідності – 8 025,73 гривні.
Окрім цього, пенсію не менше 8 тисяч гривень повинні отримувати:
- військовослужбовці, які стали інвалідами (сума пенсії залежить від їхнього грошового забезпечення);
- громадяни, які набули інвалідність через участь у бойових діях.
Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством, особи, які досягли 65 років і мають достатній страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), мають право на пенсію, що не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати в країні.
У 2024 році мінімальна зарплата в Україні складає 8 000 гривень, що означає, що мінімальна пенсія для осіб з таким стажем не може бути меншою за 3 200 гривень.
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