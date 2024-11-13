Середня пенсія в Україні становить менше 6 тисяч гривень, але деякі категорії пенсіонерів отримують понад 8 тисяч.

Середній розмір пенсії в Україні складає менше 6 тисяч гривень - однак існують певні категорії пенсіонерів, для яких мінімальний розмір пенсії не може бути меншим за 8 тисяч.

Про це нагадали у ПФУ.

До таких категорій відносяться, зокрема, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС. Для осіб, які отримали інвалідність внаслідок цієї катастрофи, мінімальні пенсії встановлені на рівні:

I група інвалідності – 8 187,48 гривні;

– 8 187,48 гривні; II група інвалідності – 6 549,98 гривні;

– 6 549,98 гривні; III група інвалідності – 5 048,95 гривні.

Для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС мінімальні пенсії ще вищі:

I група інвалідності – 13 376,21 гривні;

– 13 376,21 гривні; II група інвалідності – 10 700,97 гривні;

– 10 700,97 гривні; III група інвалідності – 8 025,73 гривні.

Окрім цього, пенсію не менше 8 тисяч гривень повинні отримувати:

військовослужбовці, які стали інвалідами (сума пенсії залежить від їхнього грошового забезпечення);

громадяни, які набули інвалідність через участь у бойових діях.

Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством, особи, які досягли 65 років і мають достатній страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), мають право на пенсію, що не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати в країні.

У 2024 році мінімальна зарплата в Україні складає 8 000 гривень, що означає, що мінімальна пенсія для осіб з таким стажем не може бути меншою за 3 200 гривень.

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