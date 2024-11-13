В Україні магазини та банки не прийматимуть деякі купюри гривні - стало відомо про які йдеться.

В Україні банки, магазини та інші юридичні особи мають право відмовлятися від прийому певних банкнот гривні, і це абсолютно законно.

Про це розповіли в НБУ. Відповідно до чинних правил, такі відмови можуть бути зумовлені пошкодженням купюр.

Зокрема, йдеться про банкноти, які були пошкоджені вогнем, водою, різними рідинами або хімічними речовинами. Якщо площа пошкодженої купюри складає менше 55% від початкової площі, вона може бути відмовлена при прийомі або обробці.

Також не будуть прийматися банкноти, забруднені хімічними або радіоактивними речовинами, токсичними органічними сполуками, що можуть загрожувати здоров'ю. Крім того, якщо кілька банкнот злиплися або з'єдналися через пошкодження (наприклад, внаслідок склеювання), власнику рекомендується не намагатися самостійно відновити їх цілісність.

Якщо банкнота була забруднена хімічними або радіоактивними речовинами, для обміну в територіальних підрозділах Національного банку необхідно надати документ, що підтверджує проведення дезінфекції або дезактивації банкнот.

Однак, якщо пошкоджена банкнота зберігає частину площі не менше 55% від початкової площі, або якщо дві частини банкноти зберегли свої серію та номери, її повинні прийняти без обмежень. Це стосується також випадків, коли банкнота була розірвана чи розрізана на дві частини, але їх загальна площа становить не менше 55% від початкової площі.

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