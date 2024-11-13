У Березівській громаді головна економістка банківського відділення переводила гроші клієнтів на особистий рахунок.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області в понеділок, 11 листопада.

Як діяла схема

Слідство встановило, що працівниця банку мала доступ до електронних кабінетів та рахунків клієнтів. Коли клієнти розміщували кошти на депозиті, вона переводила гроші на свій рахунок і використовувала їх на особисті потреби. Ця жінка підробляла підписи на документи і вимикала смс-повідомлення в електронних кабінетах, або клієнти не помічали втрату коштів.

Коли настав час отримувати відсотки за депозитами, клієнти виявили, що гроші з рахунків зникли. Після цього вони звернулися до поліції.

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Що загрожує

Слідчі встановили, що працівниця банку незаконним чином заволоділа 326 тисячами гривень, що належали трьом клієнтам. Її звільнили з роботи, вона визнала свою провину та повернула одному з потерпілих 64 тисячі гривень.

гроші

Жінці висунули обвинувачення у заволодінні чужого майна через зловживання службовим становищем, а також у підробці документів. У випадку доведення вини їй загрожує до восьми років позбавлення волі, а також забороняється працювати у фінансовій сфері на три роки.

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