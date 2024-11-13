Готівковий ринок стрибнув у середньому до 41,71 грн/долар, але потім відкотився на 10 коп., тобто квола спроба спекулятивного зростання курсу не мала успіху".

Початок листопада не дав відповіді на питання, що буде з курсом долара в Україні далі, минулий тиждень запам’ятався лише помітними коливаннями курсу долара і новим подешевшанням євро.

Експерти відповіли, чого очікувати далі від курсу валют.

Експерти продовжують прогнозувати девальвацію гривні, хоча їх оцінки щодо часу та швидкості знецінення національної валюти різняться.

Олег Пендзин зазначає, що нещодавнє рішення країн Великої сімки про надання Україні кредиту на суму 50 мільярдів доларів у 2025 році, який буде забезпечений доходами від заморожених російських активів, додало певного оптимізму. За його словами, цих коштів вистачить на соціальні потреби країни на найближчий рік, і фактично кредит буде погашений коштами з російських активів.

Він також прогнозує, що цього тижня коливання курсу долара будуть незначними, і загальна стабільність збережеться.

Андрій Шевчишин звернув увагу, що після виборів у США долар значно зміцнився щодо євро та інших валют, і цей тренд продовжуватиметься. В Україні курс долара на міжбанку наближається до верхньої межі торгового коридору (41,50 грн за долар) і може перевищити цей рівень.

"Нацбанк погіршив прогноз інфляції з 8,5% до 9,7% цього року, і для її стримування доводиться утримувати курс гривні, витрачаючи резерви. Якщо гривня послабиться, це допоможе зберегти резерви, але може спричинити зростання цін. Очікується, що в кінці року курс долара може досягти 42,75 грн, що є помірним сценарієм", – зазначив Шевчишин.

Андрій Забловський підкреслив, що спекулятивний ажіотаж на валютному ринку минулого тижня вже вщух, завдяки заходам Національного банку. Попит на долар залишається високим, але поки в НБУ є достатньо резервів, курс гривні буде стабільним. Він також прогнозує, що на поточному тижні очікуються незначні коливання курсу долара, до 20 копійок у обидва боки.

Продавати валюту без крайньої необхідності всі фахівці, як і раніше, вважають недоцільним, зважаючи на те, що на кінець року долар може здорожчати ще на гривню або більше.

Андрій Шевчишин вважає, що покупка готівкової валюти для довгострокового зберігання має сенс.

"Ті, хто купив долари рік тому, вже отримали прибуток – девальвація гривні до долара за цей період склала більше ніж 10%, що навіть перевищує прогнозовану інфляцію", – каже він. Водночас, для тих, хто купував валюту пізніше, поки що немає прибутку, оскільки середній курс з кінця липня майже не змінився.

Джерело: ТСН.

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