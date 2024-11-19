Ощадбанк, у свою чергу, зазначив, що клієнтка регулярно відвідувала відділення банку та знімала гроші з рахунку в період з 2019 по 2022 рік.

Клієнти Ощадбанку скаржаться на труднощі із зарахуванням коштів.

Ця ситуація розглядалася у суді Миколаєва.

Одна жінка повідомила, що банк не перерахував їй пенсію розміром 1 689 гривень. Крім того, з її рахунку протягом тривалого часу невідомі особи зняли 118 602 гривні.

Згідно з рішенням суду, жінка зазначила, що під час її захворювання, до серпня 2022 року з її рахунку без її відому зняли велику суму, що в підсумку склало 118 602 гривні. Через це вона повідомила, що не могла купувати додаткові продукти, ліки та оплачувати догляд, і подала позов до банкуз вимогою компенсації моральної шкоди у розмірі 100 тисяч гривень.

Ощадбанк, у свою чергу, зазначив, що клієнтка регулярно відвідувала відділення банку та знімала гроші з рахунку в період з 2019 по 2022 рік. Проблеми з доступом до грошей виникли тільки в травні 2023 року, після чого жінка звернулась на гарячу банківську лінію. 27 червня 2023 року, після надання всіх документів, було повернуто 95 тисяч гривень.

Суд відмовив жінці у задоволенні позову, оскільки вона подала його до відокремленого підрозділу АТ "Ощадбанк", який не має статусу юридичної особи. Оскільки філія не може бути відповідачем, позов був визнаний недійсним. Окрім того, до справи не було долучено заяви до поліції про зникнення коштів, звернень до керівництва АТ "Ощадбанк", а також не було заявлено клопотання про проведення почеркознавчої експертизи для підтвердження її підписів на заявках про зняття готівки.

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