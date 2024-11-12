З 11 по 17 листопада в Україні переважатиме суха погода з можливими невеликими опадами в окремих регіонах.

Про це інформує Meteoprog, у понеділок, 11 листопада.

Прогнозується хмарна погода з проясненнями та відсутністю опадів. Вночі та вранці місцями буде туман. Вітер — північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 °С, у західних регіонах заморозки — від -4 до +1 °С. Температура вдень коливатиметься в межах +5…+10 °С, а в Криму сягатиме +12 °С.

У вівторок, 12 листопада, в Україні буде сухо, лише на півдні Одеської області очікується невеликий дощ. Вночі та вранці на території країни місцями спостерігаються тумани.

Температура вночі — від -3 до +6 °С, вдень — від +3 до +8 °С, на півдні до +11 °С.

У середу, 13 листопада, дощі пройдуть на Одещині вночі, а вдень — у Кіровоградській та Черкаській області. В інших регіонах без значних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі буде коливатися від -4 до +1 °С, на півдні — від +1 до +4 °С. Вденькується від +2 до +7 °С, у південних очима та Криму — від +8 до +11 °С.

У четвер, 14 листопада, вночі в Криму можливі дощі. Також опади прогнозуються вранці та вдень у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

У п'ятницю, 15 листопада, на південному сході та в Криму очікуються дощі, на півночі та заході — дощ із мокрим снігом. Вдень у окремих регіонів будуть невеликі дощі з мокрим снігом, у Карпатах — помірний сніг.

Вітер буде західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 0…+5 °С, на півдні та в Приазов’ї — +2…+7 °С. Температура вдень в Україні становитиме від +3 до +8 °С, а в Одеській області — до +10 °С.

У суботу, 16 листопада, вночі в Криму можливі помірні дощі, на півночі та сході — дощ і мокрий сніг. В інших регіонах без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі буде варіюватися від -3 до +2 °С, у Карпатах — від -3 до -8 °С. Вдень очікується прохолодна погода: від +1 до +6 °С.

У неділю, 17 листопада, значних опадів не очікується. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі знизиться до -4 до +1 °С, а в Карпатах — до -2…-7 °С. Температура вдень по всій Україні становитиме +4…+9 °С, а в Одеській області повітря прогріється до +11 °С.

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