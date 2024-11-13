Офіс генерального прокурора уточнив, що йдеться про заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК, однак її ім’я не було оприлюднено.

Правоохоронці викрили ще одну працівницю медико-соціальної експертної комісії, високопосадовицю Львівської обласної МСЕК.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, підозрювана не вказала в декларації за 2023 рік про свої мільйонні статки. Таким чином, вона приховала інформацію про два дорогих автомобіля — BMW X5 та Mercedes GLE, оформлених на батьків, загальна вартість яких становить майже 6 мільйонів гривень. Окрім того, виявилося, що жінка орендує місце для паркування у своєму домі.

Офіс генерального прокурора уточнив, що йдеться про заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК, однак її ім’я не було оприлюднено. Також до розслідування матеріалів, посадовиця подала декларацію, у якій не вказана наявність у неї та її чоловіка об'єктів нерухомості й транспортних засобів на правах користування. Таким чином, вона не зазначила орендований гараж і дві розкішні авто — Mercedes-Benz GLE 300D Coupe та BMW X5, вартістю понад 5,9 мільйонів гривень.

ОГП також зазначає, що в рамках розслідування перевіряється можливість причетності підозрюваної до ухвалення неправомірних рішень щодо присвоєння групи інвалідності. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для неї.

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