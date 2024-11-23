Завдяки своєму 3D-принтеру підліток виготовляє широкий асортимент пристроїв, які необхідні для армії.

Як повідомляє Суспільне, Артем розпочав свою волонтерську діяльність у 2023 році, придбавши принтер за кошти, зібрані власноруч. Незважаючи на навчання та спортивні тренування, хлопець знаходить час на виготовлення корисних деталей для військових.

волонтер з Черкас

"Я зробив свій перший збір, зібрав близько тисячі гривень. Потім взяв ті кошти, які я збирав до цього на якісь витрати, додав їх і купив принтер. Коли працював літом, було набагато більше часу, а зараз через тренування маю менше часу. Коли вихідні, то можна працювати", - поділився хлопець.

Артем виготовляє до 16 різних пристроїв, серед яких, зокрема, зарядні пристрої калібрів 5,45 та 5,62 мм, тактичні ліхтарі, які допомагають військовим орієнтуватися в темряві, а також інші пристосування для полегшення умов служби. Процес створення кожного виробу займає різний час: наприклад, виготовлення ліхтаря для шолома включає кілька етапів — від друку корпусу до встановлення діодів та акумуляторів.

Попри свій юний вік, Артем отримує величезну підтримку від військових, які дякують йому у відеозверненнях і передають шеврони зі своїх підрозділів.

волонтер з Черкас

"Усі військові, яким я передаю і показую фото хто це робить, вони всі у приємному шоці. Тому що вони хоч і військові, але в них є інтернет і вони бачать, що робиться в країні, вони в захваті від Артема", - каже волонтер Ігор Реп'яшенко, який співпрацює з Артемом і допомагає передавати виготовлені пристрої на передову.

Артем не зупиняється на досягнутому і збирає кошти на новий 3D-принтер, який дозволить йому виготовляти продукцію швидше та вищої якості.

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