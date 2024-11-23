Завдяки своєму 3D-принтеру підліток виготовляє широкий асортимент пристроїв, які необхідні для армії.

Як повідомляє Суспільне, Артем розпочав свою волонтерську діяльність у 2023 році, придбавши принтер за кошти, зібрані власноруч. Незважаючи на навчання та спортивні тренування, хлопець знаходить час на виготовлення корисних деталей для військових.

"Я зробив свій перший збір, зібрав близько тисячі гривень. Потім взяв ті кошти, які я збирав до цього на якісь витрати, додав їх і купив принтер. Коли працював літом, було набагато більше часу, а зараз через тренування маю менше часу. Коли вихідні, то можна працювати", - поділився хлопець.

Артем виготовляє до 16 різних пристроїв, серед яких, зокрема, зарядні пристрої калібрів 5,45 та 5,62 мм, тактичні ліхтарі, які допомагають військовим орієнтуватися в темряві, а також інші пристосування для полегшення умов служби. Процес створення кожного виробу займає різний час: наприклад, виготовлення ліхтаря для шолома включає кілька етапів — від друку корпусу до встановлення діодів та акумуляторів.

Попри свій юний вік, Артем отримує величезну підтримку від військових, які дякують йому у відеозверненнях і передають шеврони зі своїх підрозділів.

"Усі військові, яким я передаю і показую фото хто це робить, вони всі у приємному шоці. Тому що вони хоч і військові, але в них є інтернет і вони бачать, що робиться в країні, вони в захваті від Артема", - каже волонтер Ігор Реп'яшенко, який співпрацює з Артемом і допомагає передавати виготовлені пристрої на передову.

Артем не зупиняється на досягнутому і збирає кошти на новий 3D-принтер, який дозволить йому виготовляти продукцію швидше та вищої якості.

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