Як йдеться в пояснювальній записці, чинне законодавство не завжди відповідає умовам ринкової економіки та сучасній практиці організації похоронних послуг.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12189, яким пропонується запровадити податок на додану вартість (ПДВ) на похоронні послуги та ритуальні товари, що надані державними та комунальними службами, а також скасувати для них спрощену систему оподаткування.

Про це йдеться у законопроєкті № 12189 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування надавачів ритуальних послуг».

Документ передбачає внесення змін до Податкового кодексу, а саме:

— скасування звільнення від ПДВ на послуги з обслуговування та постачання ритуальних товарів, що надаються державними та комунальними підприємствами;

— оформлення надавачам ритуальних послуг права на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Законопроєкт розроблено в комплексі з іншими ініціативами, спрямованими на реформування сфери обслуговування та ритуальних послуг. Як йдеться в пояснювальній записці, чинне законодавство не завжди відповідає умовам ринкової економіки та сучасній практиці організації похоронних послуг.

Основні завдання документа включають вирішення проблем, пов’язаних із демонополізацією ритуальних послуг, створення умов діяльності приватних закладів, крематоріїв і колумбаріїв. Законодавці наголошують, що пропонують зміни спрямовані на забезпечення рівності всіх платників податків і запобігання податковій дискримінації.

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